Рейд по нелегалам провели на складе бытовой техники в Челябинске

В отдел полиции доставили почти 30 человек

В Курчатовском районе Челябинска полицейские нагрянули на крупный склад бытовой техники, расположенный на улице Радонежской, чтобы проверить трудящихся там мигрантов на предмет нарушений. В результате в отдел полиции доставили 27 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Всех доставленных в полицию иностранцев дактилоскопировали, сведения о них внесли в базы данных МВД»,— уточнили в ведомстве.

Всего за 2024 год в Челябинской области полицейские выявили более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства. Из страны выслано 2200 мигрантов.