Более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства зафиксировано полицейскими Челябинской области в 2024 году

Из страны выслали 2200 мигрантов

В Челябинской области за 2024 год полиция выявила более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в ГУ МВД по региону.



Благодаря увеличению числа оперативно-профилактических мероприятий, было возбуждено на треть больше уголовных дел по миграционным преступлениям.

Пресечено 13,5 тысячи нарушений административного законодательства.

«Из страны выслано 2200 мигрантов, из которых 1700 — в принудительном порядке, что на 41% больше по сравнению с предыдущим годом», — рассказали в региональном полицейском главке.

Депортировано 124 гражданина ближнего зарубежья, включая 107 осужденных, отбывших наказание за тяжкие преступления.

Закрыт въезд почти 4000 иностранцам.

В результате принятых мер количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, сократилось в 1,6 раза, а число преступлений в отношении них также уменьшилось на 22%.

Мероприятия будут продолжены.