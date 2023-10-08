Реверсивное движение ввели на участке трассы М-5 из-за заноса фуры в Челябинской области

Автомобилистов призывают быть осторожными и внимательными на дорогах

Сегодня, 8 октября, на трассе М-5 на территории Усть-Катава Челябинской области водитель грузовика съехал с дороги. На месте работают сотрудники ГИБДД, введено реверсивное движение, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«На 1624 километре автодороги Москва — Челябинск водитель, управляя автомобилем „МАН“, двигаясь в сторону Челябинска, не справился с управлением и совершил занос. Введено реверсивное движение»,— сообщили в ведомстве.

Ранее реверсивное движение ввели на участке трассы в Катав-Ивановском районе. Там эвакуируют фуру, которая попала в ДТП 6 октября.