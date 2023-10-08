В Челябинской области на участке трассы М-5 ввели реверсивное движение

В Катав-Ивановском районе эвакуируют фуру, съехавшую в кювет

На трассе М-5 на территории Катав-Ивановского района Челябинской области ввели реверсивное движение в связи с эвакуацией попавшего в ДТП автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«На 1650 километре автодороги Москва — Челябинск введено реверсивное движение в связи с эвакуацией автомобиля и груза, попавшего в ДТП»,— уточнили в ведомстве.

Вероятно, речь идет об аварии, произошедшей 6 октября. Тогда 55-летний водитель фуры «Вольво» не справился с управлением на скользкой от дождя дороги и съехал в кювет. В результате ДТП водитель скончался.