/ Спецтехника расплющила «Форд» на улице Златоуста

Водитель вышел из салона за несколько секунд до происшествия.

Накануне жители Златоуста стали свидетелями «смерти» легковушки «Форд». Как рассказывают очевидцы, машина находилась на дороге, внутри был водитель. Он ожидал открытия ворот для проезда на территорию городского предприятия. В это время прямо на машину поехал автопогрузчик. Водитель едва успел выскочить из салона, когда большие колеса спецтехники оказались на крыше легковушки.

Водила трактора с виду чутка «уставший» был. Говорят, что водитель «Форда» ждал, когда ворота в «Монолит» откроют, и едва успел выскочить из салона перед самым наездом. — рассказал очевидец Игорь Зубов.

Спецтехнику отогнали, машину подняли и увезли с места ДТП. Подробности инцидента выясняются.