/ Ранее судимого коммерсанта из Челябинска задержали в Санкт-Петербурге

Мужчина подозревается в квартирной краже.

В Санкт-Петербурге задержали уроженца Челябинска, подозреваемого в совершении квартирной кражи на территории Приморского района. В отдел полиции обратилась жительница северной столицы утверждающая, что с 10 по 15 мая кто-то, сломав замок, проник в ее квартиру и похитил ценные вещей на 172 тысячи рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3, статьи «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось задержать ранее судимого жителя Челябинска.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и следователи УМВД России в данном преступлении изобличили 40-летнего уроженца Челябинска, ранее арестованного за покушение на кражу. Подозреваемый работает генеральным директором коммерческой фирмы, он ранее судим также за кражу. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

На данный момент сотрудники ведомства устанавливают причастность мужчины к похожим преступлениям на территории Санкт-Петербурга.