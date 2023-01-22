Пять человек эвакуировали из-за пожара в сауне в Челябинске

Возгорание произошло в электрощитовой

Вечером 21 января в Челябинске произошел пожар в сауне, расположенной на улице Российской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, из помещения эвакуировали пять человек. Никто не пострадал.

ЧП произошло в электрощитовой, расположенной на первом этаже трехэтажного здания. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Причину произошедшего выясняют сотрудники отделения дознания.

Помощь медиков никому не потребовалась.

Рано утром 21 января в Челябинске произошел пожар в здании социально-реабилитационного центра для детей. В одной из комнат загорелся холодильник. Из центра самостоятельно эвакуировались 22 ребенка и три сотрудника, пострадавших нет.