В Челябинске в социально-реабилитационном центре для детей произошел пожар

В здании загорелся холодильник

Сегодня утром, 21 января, в Челябинске произошел пожар в здании социально-реабилитационного центра для детей, расположенном на улице Трудовой. До прибытия спасателей на улицу эвакуировались 25 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте от 3 до 15 лет, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили горение холодильника. Они потушили пламя уже спустя несколько минут, а также проветрили помещение, после чего дети и сотрудники учреждения вернулись в здание. На данный момент объект работает в штатном режиме.

«В данном случае не сработала автоматическая защита — отключение электропитания. Такая защита способна предотвратить последствия короткого замыкания — возгорание. Сотрудники МЧС России напоминают о том, что вовремя проведенная ревизия электрооборудования — залог снижения рисков возникновения пожаров»,— напомнили в ведомстве.