/ Участник ОПГ пойдет под суд после надругательств и организации притона на Урале

Обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой.

Заместитель Генпрокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении участника организованной преступной группы, промышлявшей созданием притонов на Урале. Преступник принуждал женщин к проституции на территории Челябинской и Свердловской областей. Задержать подозреваемого удалось в 2017 году в Сочи силами оперативников.



По версии следствия, мужчина принял активное участие в организации криминального бизнеса по вовлечению лиц женского пола, в том числе несовершеннолетних, в оказание за денежное вознаграждение сексуальных услуг в городах Челябинске и Екатеринбурге. Чтобы заставить женщин и девушек заниматься проституцией, обвиняемый и его сообщники использовали различные средства и методы: от убеждения до шантажа, применения физического насилия и ограничения свободы. В мае 2012 года обвиняемый, опасаясь разоблачения, убил одну из жертв, предварительно подвергнув ее сексуальному надругательству. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе управления генеральной прокуратуры в УрФО.



Сейчас мужчине вменяются преступления по нескольким статьям УК РФ: «Организация занятия проституцией», «Вовлечение в занятия проституцией», «Похищение человека», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».



Отметим, что уголовное дело в отношении еще 7 участников банды было направлено в суд ранее и в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

