Прокуратура установит причины обрушения крыши центра для бездомных

В результате трагедии пострадало четверо

Сегодня в Центре социально-трудовой реабилитации в Калининском районе Челябинска произошло обрушение кровли. Как сообщили в мэрии, пострадали четыре человека без определенного места жительства.

На месте происшествия побывала прокурор Калининского района города Татьяна Полежаева. В ходе организованной проверки ведомства установят все обстоятельства произошедшего и оценят действия должностных лиц центра.





Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

По предварительным данным, повреждены два помещения площадью 30 «квадратов». Здание обесточено, выполняется разбор обрушившейся части, 16 постояльцев центра переведены в другой филиал учреждения.