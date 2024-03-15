Сегодня в Центре социально-трудовой реабилитации в Калининском районе Челябинска произошло обрушение кровли. Как сообщили в мэрии, пострадали четыре человека без определенного места жительства.
На месте происшествия побывала прокурор Калининского района города Татьяна Полежаева. В ходе организованной проверки ведомства установят все обстоятельства произошедшего и оценят действия должностных лиц центра.
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
По предварительным данным, повреждены два помещения площадью 30 «квадратов». Здание обесточено, выполняется разбор обрушившейся части, 16 постояльцев центра переведены в другой филиал учреждения.