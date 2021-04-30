Прокуратура организовала проверку после гибели мальчика в копейском карьере

12-летний школьник ушел купаться с братом и утонул

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в карьере бывшей шахты в Копейске. Об этом накануне вечером, 30 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем 29 апреля 2021 года в полицию поступила информация о том, что в водоеме Копейска утонул 12-летний мальчик.

По предварительным данным, школьник вместе с 7-летним братом пошел купаться в карьер, который находится недалеко от дома. Увидев, что старший брат тонет, младший побежал за взрослыми. Ребенка достали из воды, но реанимационные мероприятия не помогли.

По факту гибели ребенка организована доследственная проверка. Также проверку инициировала прокуратура.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия. Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре области», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Напомним, в Копейске два года назад раннее купание детей уже привело к трагедии. На карьере около поселка Бажово 13-летний Дмитрий Новоселов погиб, спасая из воды двоих детей. Грунт под ними провалился. Он вытолкнул ребят на берег. Но сам выбраться не смог. Тело нашли через трое суток спасатели. Мальчик занимался в военно-спортивном клубе.

Дмитрия Новоселова наградили медалью посмертно. Сегодня стало известно, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению проработать вопрос установки мемориала подростку.