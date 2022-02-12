Прокуратура начала проверку после смерти 11-месячной девочки в Октябрьском районе

Ребенок умер от ожогов

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту гибели ребенка в Октябрьском районе. Тело девочки с ожогами было найдено в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.

Ход доследственной проверки, проводимой следственными органами, поставлен прокуратурой на контроль.

Трагедия произошла 12 февраля в поселке Нововарламово. По предварительным данным, мать четверых детей распивала со своей подругой спиртные напитки, когда ее 11-месячная дочь каким-то образом попала на раскаленную печь и получила ожоги, не совместимые с жизнью.

Известно, что на учете семья не состояла и неблагополучной не считалась. Минсоц Челябинской области проведет проверку в отношении муниципальных органов и учреждений системы социальной защиты Октябрьского района.