В Челябинской области 11-месячный ребенок погиб, получив ожоги от раскаленной печи

Его мама в этот момент распивала спиртные напитки

Сегодня, 12 февраля, в Октябрьском районе Челябинской области скончался 11-месячный ребенок. Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» источник, ребенок попал на раскаленную печь и получил смертельные ожоги. В пресс-службе министерства социальных отношений уточнили, что семья на учете не состояла.

ЧП произошло в одном из частных домов в поселке Нововарламово. Как сообщает источник, пока мама четверых детей распивала со своей подругой спиртные напитки, ее 11-месячный ребенок каким-то образом попал на раскаленную печь и получил ожоги, от которых скончался.

«Причины и все обстоятельства сейчас выясняются уполномоченными органами. По предварительной информации, в органы и учреждения системы социальной защиты от коллег по системе профилактики сигналов о наличии в семье признаков социального неблагополучия не поступало. Со стороны сельского поселения также отсутствуют сведения о том, что семья неблагополучная. В обязательном порядке минсоцотношений проведет проверку в отношении муниципальных органов и учреждений системы социальной защиты Октябрьского района, чтобы дать оценку сложившейся в семье ситуации»,— сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

На данный момент остальные дети находятся с бабушкой. Органы соцзащиты выехали по месту жительства семьи, чтобы определить, какая помощь необходима детям и семье в целом.