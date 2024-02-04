Прокуратура начала проверку после ДТП с пострадавшими детьми в Челябинской области

Автобус с юными спортсменами опрокинулся в Чебаркульском районе

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту опрокидывания автобуса, в котором находилось 26 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, в результате двое детей получили ушибы, их после осмотра отправили домой.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организованной перевозке детей. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— уточнили в ведомстве.

ЧП произошло на территории Чебаркульского района вечером 3 февраля, когда спортивная команда учебного центра по рукопашному бою и военно-патриотическому воспитанию «Славяне» возвращалась после соревнований из Магнитогорска в Челябинск. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с оказавшейся на дороге косулей, съехал в левый кювет. В результате автобус опрокинулся.

Двое детей с жалобами на боли были доставлены в больницу для осмотра. После их отправили домой в сопровождении родителей. Остальные отправились по маршруту на резервном автобусе в сопровождении сотрудников ГИБДД.