Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус, в котором ехали 26 несовершеннолетних, опрокинулся в Чебаркульском районе

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства ДТП с перевернувшимся автобусом, который вез из Магнитогорска в Челябинск группу детей. Два юных пассажира пострадали, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел поздним вечером в субботу, 3 февраля, на территории Чебаркульского района.

«По предварительным данным, в 22 часа 40 минут на 34-м километре автодороги Бишкиль — Варламово в аварию попал автобус „Хайгер“. Установлено, что водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок», — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы правительства Челябинской области, в автобусе находилось 32 человека, в том числе 26 несовершеннолетних — спортивная команда учебного центра по рукопашному бою и военно-патриотическому воспитанию «Славяне», которая возвращалась после соревнований из Магнитогорска в Челябинск. Двое детей получили ушибы.

В настоящее время команда за исключением двух человек выехала резервным автобусом в сопровождении ГИБДД в Челябинск. Двое детей с жалобами на боли доставлены в центральную районную больницу Чебаркуля для осмотра. Госпитализация не потребовалась, дети были отпущены в сопровождении родителей.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о ДТП с автобусом, который вез челябинскую детскую хоккейную команду на турнир в Свердловской области.