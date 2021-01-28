Прокуратура начала проверку по факту взрыва в подземном переходе Челябинска

Точную причину ЧП установят эксперты

Прокуратура Советского района Челябинска проводит проверку по факту ЧП, произошедшего в подземном переходе на проспекте Ленина. По предварительным данным, после утечки газа при включении света в подсобке произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадал рабочий.





«Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, сообщение поступило в 12:16. Горели вещи на площади два квадратных метра. Из зоны горения эвакуировали два газовых баллона емкостью 50 литров.





«Нарушена пластиковая входная группа в подсобное помещение. Нарушений целостности несущих конструкций перехода нет. Для ликвидации последствий происшествия было привлечено 41 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС — 22 человека и 6 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте работают сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория, чтобы установить причину произошедшего. Сейчас переход закрыт для устранения последствий ЧП.