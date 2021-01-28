Пострадавшего при взрыве в Челябинске транспортируют в ожоговый центр

Мужчина получил серьезные телесные повреждения

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Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подземном переходе Челябинска. В результате ЧП мужчина получил ожоги приблизительно 25—30% тела, возможны ожоги верхних дыхательных путей.

«Бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ № 6. Еще одна бригада дежурит на месте ЧП. Сведений о других пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, днем 28 января во время проведения ремонтных работ в подземном переходе взорвался газовый баллон. На месте работают экстренные службы.