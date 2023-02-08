Прокуратура начала проверку по факту драки в челябинском образовательном центре № 5

Два подростка пострадали

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту драки, которая произошла сегодня, 8 февраля, около образовательного центра № 5 в Челябинске. Трое участников драки забежали в холл учреждения, напугали детей. Одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работает и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В прокуратуре Курчатовского района Челябинска пояснили, что в ходе инцидента несовершеннолетним причинены телесные повреждения неустановленными лицами. Ранее сообщалось, что в драке участвовали шесть подростков.



По информации ИА «Первое областное», в ходе драки пострадали два подростка.

«И. о. прокурора района Дмитрий Бондаренко выехал на место происшествия с целью координации действий оперативных служб. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. В настоящее время органами полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.