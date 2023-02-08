Подростки устроили драку в образовательном центре № 5 в Челябинске

На месте работают сотрудники полиции, занятия проводятся в штатном режиме

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Сегодня, 8 февраля, в Образовательном центре № 5 в микрорайоне Парковом трое забежавших в холл подростков устроили драку. Медицинская помощь понадобилась одному пострадавшему, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«На месте находятся сотрудники полиции. С целью установления объективной картины случившегося полицейскими опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего. Инцидент взят на контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым», — уточнили в региональном полицейском главке.

Первое областное информагентство связалось с одним из педагогов, он заверил, что никто из учеников ОЦ не пострадал.

«Устроившие драку в нашей школе не учатся. На вид им 15—16 лет. На месте работают правоохранительные органы. Ученики в порядке, занятия продолжаются», — рассказал педагог.

По сведениям очевидцев, напавших на парня было двое. Один с молотком, второй — с пистолетом. Информация об этом уточняется.

UPD: по уточненным данным, драку устроили девять подростков.