/ Электросварщика придавило герметичной емкостью в южноуральском цехе

Следователи обнаружили нарушения в работе предприятия.

Молодой электросварщик из Южноуральска погиб на работе. Он находился в цехе компании по производству прицепной техники и проверял герметичность емкости, когда дно резервуара обрушилось. Травмы оказались смертельными для рабочего. Следователи сразу преступили к проверке и выяснили, что электросварщик не был обучен газо-воздушным работам, а значит погиб из-за нарушения правил охраны труда.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть заключенного». Виновным в трагедии грозит лишение свободы на срок до 4 лет.