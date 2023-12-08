Пожилые челябинцы приготовили валюту поcле звонка по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Полиция проводит проверку

В Челябинске пожилой мужчина поверил женщине, которая позвонила на городской телефон и сообщила, что его дочь попала в ДТП. Мужчина успел назвать адрес злоумышленникам, рассказала Первому областному информагентству дочь потерпевшего.

«Ему сказали, что срочно нужны деньги, доллары. Он ответил: приезжайте, уже приготовил деньги. Тут вмешалась мама. Авария и доллары как-то не совместились в голове. Она позвонила мне и поняла, что все в порядке», — сообщила челябинка.

Дочь потерпевших тревожилась о том, что мошенники успели выведать адрес родителей, и обратилась в отдел полиции «Курчатовский». «Оперативники приехали домой к родителям, взяли показания, объяснили, что нельзя реагировать на такие звонки», — рассказала женщина.

Как ранее сообщал наш сайт, Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор 21-летнему местному жителю. Он работал курьером в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП».

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонным мошенничеством.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Челябинска Галина Мороз стала жертвой телефонных мошенников и перечислила им несколькими переводами 350 тысяч рублей. Деньги женщина сняла с кредитной карты.

Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.