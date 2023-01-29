Пожар в сауне произошел в Копейске

Пострадавших в результате ЧП нет

Ночью 28 января в Копейске Челябинской области произошел пожар в сауне, расположенной на улице Борьбы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, на тушении работали 17 спасателей.

ЧП произошло в 02:42, уже через две минуты пожарные были на месте. В помещении наблюдалось сильное задымление и горение. В три часа ночи возгорание локализовали. Огонь повредил отделку стен и потолок на площади 100 квадратных метров.

«Пострадавших нет. От 6-го пожарно-спасательного отряда и противопожарной службы Челябинской области работали 4 автоцистерны и 17 человек личного состава»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.

На прошлой неделе сауна загорелась в Челябинске. В момент возникновения пожара там находились люди. Чтобы покинуть здание, им потребовалась помощь спасателей. В результате никто не пострадал.