Пострадавшему на отдыхе в Таиланде челябинцу окажут финансовую помощь

По распоряжению Алексея Текслера ему будут перечислены 700 тысяч рублей

Житель Челябинской области, попавший в ДТП в Таиланде, не останется без поддержки земляков. Сегодня, 9 апреля, губернатор Алексей Текслер распорядился предоставить Степану Копейкину финансовую помощь в размере 700 тысяч рублей, сообщает региональное министерство социальных отношений.

Челябинец Степан Копейкин на отдыхе в Таиланде попал в аварию на байке. После столкновения со скутером, он получил множественные травмы — переломы шейных позвонков, черепно-мозговую травму, в местной клинике ему ампутировали ногу.

К сыну вылетела мама, которая вместе с ним сейчас находится в больнице. Однако средств на оказание квалифицированной медицинской помощи у семьи Копейкиных нет. Алексей Текслер распорядился оказать финансовую помощь южноуральцу в размере 700 тысяч рублей.

Сообщается, что Степан Копейкин нуждается в оказании высоко квалифицированной медицинской помощи и срочной транспортировке в Челябинск. Ранее мы сообщали, что из-за высокой стоимости пребывания в больнице мать пострадавшего вынуждена была перевезти сыну в гостиницу.