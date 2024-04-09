Житель Челябинской области потерял ногу на отдыхе в Таиланде

Власти региона обещали помочь семье пострадавшего

Южноуралец попал в аварию на байке во время пребывания в Паттайе. В результате он лишился ноги, средств на транспортировку в Россию у семьи нет. Ситуацию взяли на контроль в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Степан Копейкин чудом выжил: в результате столкновения со скутером его мотоцикл выкинуло под грузовик. Как рассказали журналисты НТВ, в аварии мужчина получил переломы шейных позвонков, черепно-мозговую травму, а левую ногу пришлось ампутировать.

Мать Татьяна Копейкина сразу вылетела к сыну. По ее словам, состояние Степана требует круглосуточного наблюдения, но из-за стоимости пребывания в больнице Татьяне пришлось перевезти его в гостиницу. Сейчас семья не может вернуться в Россию и застряла в Таиланде.

В Минсоце Челябинской области рассказали, что узнали о ситуации из новостей и сразу связались с матерью пострадавшего.

«В настоящее время прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье», — отметили в ведомстве.