После взрывов на заводе в Копейске возбуждено уголовное дело

Следствие усматривает в происшествии признаки нарушения требований промбезопасности

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента на одном из промышленных предприятий в Копейске. Следствие усматривает в происшествии признаки нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — часть 3 статьи 217 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в вечернее время 22 октября 2025 года на территории одного из промышленных предприятий города Копейска в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок. В результате инцидента имеются погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте ЧП проводится осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что подтверждена гибель 10 человек, пятеро находятся в стабильно тяжелом состоянии, им оказывается медпомощь.