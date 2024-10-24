В Коркино возбуждено дело после убийства таксистки

На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты

Следователи и следователи-криминалисты регионального СКР работают на месте обнаружения тела женщины, занимавшейся частным извозом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, тело 40-летней местной жительницы с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 23 октября в автомобиле, находившемся у дома по Ватутина, 1. По одной из версий, таксистка приехала на вызов. Произошел конфликт, в ходе которого она получила не менее четырех ножевых ранений. Они стали смертельными.

«По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, в совершении преступления подозреваются двое мужчин, силовики распространили ориентировку.

У погибшей остались двое детей.