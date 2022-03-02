После скандала сервисный центр вернул челябинскому инвалиду говорящий телефон

Рассказываем, по каким признакам можно вычислить лжеремонтников

Слепой челябинец Артемий Шишкин стал жертвой одного из сервисных центров, где ремонтируют бытовую технику. Из-за уловок ремонтной организации инвалид лишился тифлотелефона, который умеет озвучивать текст. Однако после огласки этой истории в СМИ и скандала в офисе коммерческой фирмы челябинцу все же вернули его мобильный. По каким признакам можно вычислить лжеремонтников, расскажем в этом материале.

В сервисный центр RemLab Артемий Шишкин обратился за помощью по одной важной причине. Компания обещала, что телефон заберет и вернет обратно бесплатный курьер. Цена ремонта Артемия также устроила. Однако после того, как мобильный оказался в сервисном центре, мастер в одностороннем порядке повысил ценник в несколько раз. От услуг центра Артемий решил отказаться. Тогда с него потребовали три тысячи за услуги курьера и якобы частично проведенный ремонт.

«Я писал претензии руководству компании — это не помогло. После огласки моей истории в прессе сервисный центр согласился отдать телефон за 250 рублей. Тогда я сам поехал в офис компании с журналистами. После скандала мне отдали мобильный бесплатно», — рассказывает Артемий.

В группу поддержки незрячего инвалида вошел челябинец Дмитрий Надольский. Несколько лет назад мужчина также стал жертвой нечистоплотной ремонтной компании. В его мобильном полетело важное приложение. В сервисе обещали восстановить приложение за 500 рублей и услуги курьера — бесплатно.

«Я хотел отказаться от услуг курьера. Но мне сказали, что по-другому сдать сотовый невозможно. Курьер увез его в сервисный центр. Через час меня набрал мастер. Он сказал, что в телефоне сплошные вирусы и что мобильному нужна срочная реанимация, иначе я потеряю всю информацию из памяти телефона. Мастер озвучил новую цену — уже 3,5 тысячи рублей», — рассказывает Дмитрий.

Ремонтировать телефон челябинец отказался. И аппарат ему до сих пор не вернули. Дмитрий сразу же обратился в полицию — сообщил о краже мобильного. Но уголовное дело так и не возбудили.

«Мой конфликт связан с другим сервисным центром. Но суть обмана одна. Эта целая федеральная сеть по обману клиентов. Мошенники постоянно меняют названия фирм, а уловки все те же. И пострадавших от их действий по России — сотни», — говорит Дмитрий.

Надольский все же надеется, что лжеремонтников выведут на чистую на воду, а их конторы в Челябинске закроют.

Кстати, месяц назад в неприятную ситуацию попала жительница Челябинска Наталья Цыганова. Женщина отдала в RemLab ноутбук, который перестал заряжаться. Сервисный центр потребовал за ремонт 20 тысяч рублей, однако женщина от услуг ремонтников отказалась. После этого ей пытались внушить, что ремонт проведен, и согласились вернуть ноутбук за 4 тысячи. После скандала и вмешательства полицейского технику с неустраненным дефектом Наталье отдали бесплатно.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ УКАЗЫВАТЬ НА ВОЗМОЖНЫЙ ОБМАН

1. Когда мы ищем компанию по ремонту техники в интернете, то обращаем внимание на красоту и удобство сайта. Однако помните: это не показатель качественного ремонта.

2. На сайтах контор-мошенников нет точного прайса на услуги ремонта. Клиентам сервиса обещают цены «ниже рыночных» и «от такой-то суммы». А потом выясняется, что в эту цену не входит ни диагностика, ни стоимость деталей.

3. Мошенники стараются не указывать адрес своего офиса, чтобы туда не пришли обиженные клиенты и не попались на глаза новым жертвам. Клиенту сервиса говорят, что услуга курьера бесплатная, но это тоже уловка.

4. Клиенту дают подписать договор до того, как техника попадает в работу к мастеру. Позже сотрудник сервиса делает вид, что провел тщательную диагностику и нашел куда более серьезные поломки. Цена ремонта возрастает в несколько раз. Если вы не согласны ее оплатить, с легкостью предлагают разные скидки.

5. Если клиент откажется от ремонта, от него требуют оплатить услуги курьера, диагностику, а зачастую и якобы уже проведенный объем работ. Бесплатно технику назад не возвращают. Ее приходится выкупать.

6. Если клиент находит адрес компании и приезжает, начинает скандалить — говорят, что вещь в разобранном состоянии. Хотя на деле ею даже не занимались.

7. Если ремонт все-таки провели, но техника ломается снова, вас попытаются развести на новый ремонт.

Если вы, как Артемий, собираетесь отбивать свою технику лично, то, приехав в сервисный центр, будьте настойчивы, подключайте полицию и ловите сотрудников сервиса на мелких противоречиях. Тогда, возможно, удастся получить назад свои вещи бесплатно. А еще лучше заранее читайте отзывы о компании в интернете.