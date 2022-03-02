Слепой челябинец Артемий Шишкин стал жертвой одного из сервисных центров, где ремонтируют бытовую технику. Из-за уловок ремонтной организации инвалид лишился тифлотелефона, который умеет озвучивать текст. Однако после огласки этой истории в СМИ и скандала в офисе коммерческой фирмы челябинцу все же вернули его мобильный. По каким признакам можно вычислить лжеремонтников, расскажем в этом материале.
В сервисный центр RemLab Артемий Шишкин обратился за помощью по одной важной причине. Компания обещала, что телефон заберет и вернет обратно бесплатный курьер. Цена ремонта Артемия также устроила. Однако после того, как мобильный оказался в сервисном центре, мастер в одностороннем порядке повысил ценник в несколько раз. От услуг центра Артемий решил отказаться. Тогда с него потребовали три тысячи за услуги курьера и якобы частично проведенный ремонт.
«Я писал претензии руководству компании — это не помогло. После огласки моей истории в прессе сервисный центр согласился отдать телефон за 250 рублей. Тогда я сам поехал в офис компании с журналистами. После скандала мне отдали мобильный бесплатно», — рассказывает Артемий.
В группу поддержки незрячего инвалида вошел челябинец Дмитрий Надольский. Несколько лет назад мужчина также стал жертвой нечистоплотной ремонтной компании. В его мобильном полетело важное приложение. В сервисе обещали восстановить приложение за 500 рублей и услуги курьера — бесплатно.
«Я хотел отказаться от услуг курьера. Но мне сказали, что по-другому сдать сотовый невозможно. Курьер увез его в сервисный центр. Через час меня набрал мастер. Он сказал, что в телефоне сплошные вирусы и что мобильному нужна срочная реанимация, иначе я потеряю всю информацию из памяти телефона. Мастер озвучил новую цену — уже 3,5 тысячи рублей», — рассказывает Дмитрий.
Ремонтировать телефон челябинец отказался. И аппарат ему до сих пор не вернули. Дмитрий сразу же обратился в полицию — сообщил о краже мобильного. Но уголовное дело так и не возбудили.
«Мой конфликт связан с другим сервисным центром. Но суть обмана одна. Эта целая федеральная сеть по обману клиентов. Мошенники постоянно меняют названия фирм, а уловки все те же. И пострадавших от их действий по России — сотни», — говорит Дмитрий.
Надольский все же надеется, что лжеремонтников выведут на чистую на воду, а их конторы в Челябинске закроют.
Кстати, месяц назад в неприятную ситуацию попала жительница Челябинска Наталья Цыганова. Женщина отдала в RemLab ноутбук, который перестал заряжаться. Сервисный центр потребовал за ремонт 20 тысяч рублей, однако женщина от услуг ремонтников отказалась. После этого ей пытались внушить, что ремонт проведен, и согласились вернуть ноутбук за 4 тысячи. После скандала и вмешательства полицейского технику с неустраненным дефектом Наталье отдали бесплатно.
КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ УКАЗЫВАТЬ НА ВОЗМОЖНЫЙ ОБМАН
1. Когда мы ищем компанию по ремонту техники в интернете, то обращаем внимание на красоту и удобство сайта. Однако помните: это не показатель качественного ремонта.
2. На сайтах контор-мошенников нет точного прайса на услуги ремонта. Клиентам сервиса обещают цены «ниже рыночных» и «от такой-то суммы». А потом выясняется, что в эту цену не входит ни диагностика, ни стоимость деталей.
3. Мошенники стараются не указывать адрес своего офиса, чтобы туда не пришли обиженные клиенты и не попались на глаза новым жертвам. Клиенту сервиса говорят, что услуга курьера бесплатная, но это тоже уловка.
4. Клиенту дают подписать договор до того, как техника попадает в работу к мастеру. Позже сотрудник сервиса делает вид, что провел тщательную диагностику и нашел куда более серьезные поломки. Цена ремонта возрастает в несколько раз. Если вы не согласны ее оплатить, с легкостью предлагают разные скидки.
5. Если клиент откажется от ремонта, от него требуют оплатить услуги курьера, диагностику, а зачастую и якобы уже проведенный объем работ. Бесплатно технику назад не возвращают. Ее приходится выкупать.
6. Если клиент находит адрес компании и приезжает, начинает скандалить — говорят, что вещь в разобранном состоянии. Хотя на деле ею даже не занимались.
7. Если ремонт все-таки провели, но техника ломается снова, вас попытаются развести на новый ремонт.
Если вы, как Артемий, собираетесь отбивать свою технику лично, то, приехав в сервисный центр, будьте настойчивы, подключайте полицию и ловите сотрудников сервиса на мелких противоречиях. Тогда, возможно, удастся получить назад свои вещи бесплатно. А еще лучше заранее читайте отзывы о компании в интернете.