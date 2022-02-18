Незрячий житель Челябинска остался без тифлотелефона из-за уловок сервисного центра

Отчаявшись добиться правды, мужчина обвинил фирму в мошенничестве

Незрячий житель Челябинска Артемий Шишкин три недели не может забрать из ремонта свой сотовый телефон. Сервисный центр, куда Артемий сдал аппарат, требует от мужчины не оговоренную раньше сумму. Инвалид считает, что его обманули и просит о помощи. Своей бедою Артемий Шишкин поделился с редакцией ИА «Первое областное».

Артемий Шишкин абсолютно незрячий. Но общаться с миром: получать пенсию, покупать продукты, платить по счетам, — ему помогает старый смартфон, на который установили специальную тифлопрограмму. Она умеет озвучивать тексты.

«В январе на смартфоне сломалось сенсорное стекло. Я стал искать ремонтную мастерскую и натолкнулся на сервисный центр RemLab. Его условия мне понравились: за телефоном выезжает курьер, после ремонта аппарат привезут прямо на дом, и все бесплатно. Диагностику тоже обещали бесплатную, даже если клиент откажется от ремонта. Это и подкупило», — рассказывает Артемий.

Цена ремонта, обещал прайс на сайте, будет в пределах 3,5 тысяч рублей. Мужчину это устроило. Артемий вызвал курьера. Сотрудник сервиса привез с собой договор. Прочитать его Шишкин, конечно, не мог, но курьер заверил: там все те же условия, что на сайте.

«Вскоре из сервиса позвонил мастер. Сказал, что начал осматривать телефон, и ремонт обойдется в 3,5 тысячи. Через час мастер позвонил снова. Сообщил, что ситуация гораздо хуже, и ремонт выйдет дороже — 10 тысяч 980 рублей. Спросил: готов ли я заплатить эти деньги?», — говорит Артемий.

Артемий переживал, что лишится мобильника с тифлопрограммой, и согласился. Но почти сразу же узнал у друга, что программу можно скачать на любой телефон, и решил отказаться от услуг центра. Артемий несколько раз звонил по номеру мастера, но попадал к оператору колл-центра RemLab. Девушка обещала передать информацию, кому следует. Лишь через день мастер вышел на связь с Артемием снова и сообщил, что мобильник уже починили, и теперь Шишкин должен заплатить за ремонт почти 11 тысяч.





Артемий Шишкин.

Артемий несколько раз писал жалобы в сервисный центр. Дошел до Москвы, где находится головной офис компании. Но забрать мобильный бесплатно не получается. Под видом родственников Артемия журналисты редакции ИА «Первое областное» связались с мастером сервиса.

«Телефон отремонтирован, но лежит в разобранном состоянии. Если заплатите 11 тысяч, мы его соберем и отправим в пункт выдачи. Сможете забрать свой смартфон и пользоваться им дальше. Или платите 2800 рублей, уже потраченные на запчасти, и мы вернем телефон в исходном нерабочем состоянии», — пояснил мастер, который представился Александром Мосейчуком.

Если Артемий не остановится на каком-то из вариантов, то через месяц сервисный центр обещает продать его телефон. Это челябинца и пугает, ведь в памяти телефона хранятся фото его детей и реквизиты банковских счетов.

Челябинец полагает, что его обманули: реальный сервис не соответствует тем условиям, что заявлены на сайте центра, цены сильно завышены. И таких жалоб на сервисный центр RemLab в интернете десятки — отделения центра работают по всей России. Читаешь отзывы, и уже кажется, что ремонт здесь не делают вообще: забирают технику, называют драконовский ценник, а потом собирают с клиентов по несколько тысяч за услуги курьера и мнимую диагностику. Но утверждать это без доказательств мы, конечно, не можем.

Сейчас Артемий готовит два заявления — в полицию и Роспотребнадзор. Может, проверки надзорных ведомств прольют свет на работу скандальной компании.

Месяц назад в неприятную ситуацию попала жительница Челябинска Наталья Цыганова. Женщина отдала в RemLab ноутбук, который перестал заряжаться. Сервисный центр потребовал за ремонт 20 тысяч рублей, однако женщина от услуг ремонтников отказалась. После этого ей пытались внушить, что ремонт проведен, и согласились вернуть ноутбук за 4 тысячи. После скандала и вмешательства полицейского технику с неустраненным дефектом Наталье отдали бесплатно.

Под видом потенциальных клиентов мы позвонили в сервисный центр RemLab и спросили, в какую сумму обойдется замена сенсорного стекла. Девушка-оператор спросила марку смартфона и озвучила ценник в 4200. Мы заметили: это дорого. Тогда девушка извинилась, мол, ошиблась маркой смартфона, и назвала другую цену: 3800. А потом, видя, что клиент срывается, предложила нам скидку и снизила цену до 3300. Уговаривать здесь явно умеют. Даже используют психологические уловки. Во время нашего разговора оператор постоянно делала вид, что листает прайсы, советуется с мастерами, проверяет зону бесплатной доставки, хотя по звуку было понятно, что она держит паузу.

Кстати, мастер, с которым мы общались по телефону, звонил с номера 8 (351) 700-93-60. Он на сайте RemLab не указан. Но эти цифры до одной совпадают с номером телефона сервисного центра «Экспресс», где год назад обманули другого героя наших публикаций. Как и Артемий, челябинец Алексей Г. пытался заменить сенсорный экран телефона. Ему обещали бесплатные услуги курьера, бесплатную диагностику и ремонт за 1400 рублей. Но потом цена выросла до 5,6 тысяч рублей. От ремонта челябинец отказался, но его заставили заплатить 450 рублей за услуги курьера и 1200 за диагностику.