После отравления челябинцев ресторан доставки суши закрыли на 60 суток

Компания извинилась перед клиентами

Тракторозаводский районный суд по заявлению Роспотребнадзора постановил временно закрыть филиал ресторана доставки «СушиПицца74» в Чурилово. Работать он не будет 60 суток. Решение принято после массового отравления клиентов в новогодние праздники. Люди жаловались на диарею, боли в животе и повышение температуры.

Эксперты Роспотребнадзора по Челябинской области установили, что горожане пострадали от сальмонеллеза. В ведомстве отметили, что во время приготовления суши были нарушены требования санитарного законодательства и в области технического регулирования.

Компании выдали предписание об устранении нарушений. Заведение закрыли 12 января, с этой же даты идет отсчет 60 суток. Ресторан доставки уже принес извинения пострадавшим клиентам. Обратившимся с жалобами выплатят компенсации и вернут стоимость заказа.