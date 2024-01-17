Причиной отравления челябинцев суши на Новый год стал сальмонеллез

Роспотребнадзор озвучил результаты анализов пострадавших

Жители Чурилово, которые отравились в новогоднюю ночь продукцией ресторана доставки «СушиПицца74», пострадали от сальмонеллеза. К такому выводу по результатам анализов пострадавших пришли эксперты Роспотребнадзора по Челябинской области.

«При производстве суши были нарушены требования санитарного законодательства и в области технического регулирования. Это способствовало возникновению и распространению сальмонеллезной инфекции», — заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов.

Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений. Напомним, ранее жители Чурилово оставили десятки негативных отзывов в группе ресторана доставки «СушиПицца74» во «ВКонтакте» после употребления роллов в новогоднюю ночь. Люди пожаловались на диарею, боли в животе и повышение температуры.