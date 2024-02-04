Получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в ходе проверок на крупном рынке в Челябинске

В регионе продолжается профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант»

Полицейские Челябинска вместе с сотрудниками Росгвардии и представителем военного комиссариата провели рейд на крупном рынке Советского района с целью выявления нарушений в сфере миграции. В результате был выписан ряд протоколов, а мигрантам, получившим российское гражданство, вручили повестки для явки в военкоматы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате рейда правоохранители составили пять протоколов. Двух мигрантов по решению судов выдворят за пределы страны в принудительном порядке. Тем работникам, которые ранее получили российское гражданство, вручили повестки для явки в военкоматы и постановки на воинский учет.

Ранее проверки прошли на двух крупных стройках города. В результате повестки были вручены более чем 200 мигрантам, получившим российское гражданство.

«В текущем году судами принято 130 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, это почти в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. В Центре временного содержания 108 мигрантов ожидают вступления в законную силу судебных решений. Почти на треть увеличилось количество пресеченных административных правонарушений, привлечено к ответственности 1 086 нарушителей. Кроме этого, возбуждено 150 уголовных дел в сфере миграции»,— подвели промежуточные итоги в ведомстве.

Проверки продолжаются.