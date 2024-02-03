В Челябинске полицейские проверили крупные стройки города на миграционные нарушения

Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»

Челябинские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями военных следственных отделов Следственного комитета проверили иностранцев, работающих на крупных стройках в Центральном и Калининском районах Челябинска. В результате правоохранители выявили ряд нарушений, некоторых иностранцев, которые уже получили гражданство РФ, доставили в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«По результатам проверок составлено семь административных протоколов, в том числе пять за нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ. Ряд мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации, доставлены в военные комиссариаты Челябинской области для постановки на воинский учет»,— рассказали в ведомстве.

Двух мигрантов по решению судов выдворят из России в принудительном порядке.

Всего с начала 2024 года с территории Челябинской области на родину выслали 121 мигранта, в том числе 92 в принудительном порядке. Решений о выдворении и депортации в Центре временного содержания ожидают еще 110 мигрантов. На воинский учет поставлены свыше 200 человек, которые ранее получили российское гражданство.