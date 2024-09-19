Полиция установила мужчину, оскорбившего учителя в челябинской школе

Сейчас он дает пояснения правоохранителям

В Челябинске установили личность мужчины, который в школьном кабинете оскорбил педагога. Сейчас он находится в отделе полиции «Металлургический» и дает пояснения по обстоятельствам конфликта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД области.



«По результатам инициированной сотрудниками полиции проверки будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение. Собранные полицейскими материалы будут направлены в суд для привлечения нарушителя к ответственности по всей строгости закона», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что мужчине 37 лет. Он является уроженцем Ульяновской области. Сейчас живет в Челябинске.

Напомним, сегодня отец одного из учеников пришел в кабинет школы № 71 в Металлургическом районе. Там он оскорбил учителя. Женщине стало плохо, для нее вызвали скорую помощь.