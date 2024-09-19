Челябинскому учителю, которого оскорбил мужчина, окажут помощь и поддержку

Ситуация находится на контроле губернатора Алексея Текслера

В Челябинске учителю, которого госпитализировали после оскорблений мужчиной в школе, окажут всю необходимую помощь и поддержку. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.



«Сегодня в одной из школ Челябинска произошла чрезвычайная ситуация. Родители пришли на прием в образовательную организацию, в ходе беседы возник конфликт, в результате которого пострадал педагог школы», — рассказал обстоятельства произошедшего министр.

Виталий Литке подчеркнул, что педагоги работают с детьми. Это непростой труд с высокой степенью ответственности. И такое отношение к учителям недопустимо.

«Сейчас наша цель защитить интересы учителей и предотвратить подобное вмешательство в образовательный процесс. Мы всегда будем защищать педагогов и жестко реагировать на подобные случаи. Уверен, нас поддержит и родительское сообщество», — сказал Виталий Литке.

Ситуация находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, министерства образования и науки региона. Правоохранительные органы проводят следственные действия.

Добавим, следователи СУ СКР по Челябинской области организовали доследственную проверку в рамках двух статей УК РФ: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ).

«В ходе проверки будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, по результатам принято процессуальное решение», — сказали в СУ СКР региона.

Напомним, сегодня отец одного из учеников пришел в кабинет школы № 71 в Металлургическом районе. Там он оскорбил учителя. Женщине стало плохо, для нее вызвали скорую помощь. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что мужчина дает пояснения в отделе полиции «Металлургический».