Полиция раскрыла кражу ноутбука в электропоезде Челябинск — Златоуст

Поиск преступника занял около суток

Транспортная полиция Златоуста по горячим следам раскрыла кражу ноутбука у 19-летней студентки. Девушка ехала домой на праздники в электропоезде Челябинск — Златоуст и положила сумку с техникой на верхнюю багажную полку. На конечной станции оказалось, что вещи пропали, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские быстро нашли подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Златоуста. Он ехал в том же вагоне и при выходе на станции Уржумка забрал с полки не только свой багаж, но и сумку студентки. На следующий же день его задержали.

Мужчина работает маляром в Миассе, раньше не был судим. Теперь за кражу дорогостоящей техники ему грозит пять лет заключения.

