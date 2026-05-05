В Кыштыме из задымленного дома спасли мать с трехлетним ребенком

Также пожарные спасли их соседку со второго этажа дома

В Кыштыме пожарные спасли трех человек из задымленного дома — загорелась одна из квартир в доме по улице Красной Звезды, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.

О возгорании сигнализировали соседи, почувствовавшие запах дыма в подъезде. До приезда пожарных из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили на балконе третьего этажа женщину с трехлетним малышом. По трехколенной лестнице спасатели спустили маму и ребенка и передали медикам — госпитализация не потребовалась.

Этажом ниже силами Противопожарной службы Челябинской области была спасена еще одна женщина.

В ходе тушения в квартире на втором этаже найдена пожилая соседка без признаков жизни. Причину пожара и обстоятельства гибели человека устанавливают сотрудники отделения дознания.