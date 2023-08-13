Пенсионерка из Челябинска лишилась квартиры после общения с телефонными мошенниками

Неизвестные убедили женщину, что договор купли-продажи будет фиктивным

68-летняя жительница Челябинска после нескольких звонков мошенников продала свою квартиру по якобы фиктивному договору, а вырученные с продажи деньги перевела неизвестным. Обман вскрылся, когда к женщине пришли покупатели с требованиями освободить квартиру, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина, который представился правоохранителем. Он сообщил ей, что кто-то пытается продать ее квартиру, и женщине необходимо самой заключить договор купли-продажи, чтобы аннулировать предыдущий, а вырученные деньги перевести на указанный счет. Неизвестный убедил пенсионерку, что договор будет фиктивным, и квартира останется в ее владении.

«Звонивший сообщил пенсионерке адрес риелторской организации, в которую она должна обратиться. Перед этим он проконсультировал женщину, что об истинных мотивах осуществления сделки сотрудникам компании сообщать не надо, а в качестве причины продажи указать переезд в другой город. Придя в организацию, женщина сообщила, что продать квартиру ей необходимо как можно скорее, поэтому она готова выставить ее по цене ниже рыночной»,— рассказали в полиции.

В результате квартиру она продала за 2,1 миллиона рублей, а вырученные деньги перевела на указанный счет. Вскоре к женщине начали приходить покупатели с требованием освободить квартиру.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!