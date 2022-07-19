Полицейские задержали пьяного угонщика без водительских прав в Челябинской области

Подозреваемого арестовали на 10 суток

В Нязепетровске Челябинской области бесправник угнал автомобиль у своего знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Полицейские задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Остановив автомобиль ВАЗ-2107 на одной из городских улиц, правоохранители попросили водителя показать документы. Оказалось, машина находившемуся за рулем 31-летнему мужчине не принадлежит. Кроме того, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции.

Там они выяснили, что владельцем автомобиля является 70-летний житель Нязепетровска. Полицейские связались с ним и сообщили, что нашли его машину. Потерпевший сразу же обратился с заявлением об угоне.

«В дальнейшем стражи правопорядка выяснили, что 31-летний житель Нязепетровска совместно с собственником автомобиля распивали спиртные напитки. Когда владелец уснул, злоумышленник решил покататься по городу», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы сроком до пяти лет. Кроме того, за отказ от прохождения медосвидетельствования по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ житель Нязепетровска арестован на 10 суток.