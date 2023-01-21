Полицейские задержали курьера мошеннической схемы в Челябинске

Он забрал у пенсионерки 80 тысяч рублей

В Челябинске полицейские задержали курьера мошеннической схемы «родственник попал в ДТП», который забрал у 79-летней женщины 80 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили 21 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что в мессенджере мужчине пришло сообщение с предложением заработать денег. Ему необходимо было забирать с указанных адресов пакеты с деньгами, переводить их на указанные счета, а 10% от вырученной суммы оставлять себе. Однако челябинец пожадничал и решил все деньги присвоить. Вскоре он был задержан полицейскими.

Ранее курьера мошеннической схемы задержали в Златоусте. Ему также предложили работу в мессенджере. В отличие от челябинского «коллеги», он свою работу выполнял честно, пока не попался полицейским.