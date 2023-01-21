Полицейские предупредили жителей Челябинской области о новой мошеннической схеме

Жертвой злоумышленников стала 49-летняя женщина из Чебаркуля

Злоумышленники придумали новую схему обмана жителей Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, неизвестные представляются правоохранителями и сообщают о том, что от имени потерпевших были переведены деньги за границу на спонсирование Вооруженных сил Украины, за что грозит уголовная ответственность. На такую уловку уже попалась 49-летняя жительница Чебаркуля.

Потерпевшая сообщила полицейским, что ей поступил звонок якобы из Москвы, и неизвестный сообщил ей о том, что от ее имени был оформлен кредит, а деньги переведены на спонсирование ВС Украины. Для того, чтобы аннулировать кредит, женщине предложили оформить новый займ, а деньги перевести на счет якобы доверенному лицу Центробанка.

По указке неизвестных женщина оформила кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевела деньги на продиктованный счет. Только потом она поняла, что стала жертвой мошенников.

В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Звонки на короткий мобильный номер *1593 бесплатные.