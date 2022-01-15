Полицейские Нижнего Тагила спасли замерзающую на трассе семью из Челябинской области

Автомобиль супругов из Магнитогорска сломался ночью в почти 35-градусный мороз

Полицейские Нижнего Тагила помогли семье из Магнитогорска, которая возвращалась домой и застряла ночью на трассе из-за поломки автомобиля, сообщили 14 января в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел морозной ночью 14 января на 9 километре трассы Нижний Тагил — Усть-Утка. Семья из Магнитогорска ездила в Нижний Тагил по делам и, решив все вопросы, направились домой. Однако уже на выезде из города машина заглохла и больше не заводилась. Супруги начали звонить в многочисленные службы для эвакуации автомобиля, но ответа не последовало. Простояв два часа на почти 35-градусом морозе, магнитогорцы решили позвонить в полицию.

«Представители МВД оперативно отреагировали на звонок и пригласили продрогших людей в салон своего служебного автомобиля отогреться, а также организовали выезд эвакуатора и транспортировку сломавшийся машины в Магнитогорск»,— уточнили в ведомстве.

Южноуральская семья поблагодарила полицейских за отзывчивость.

На этой неделе в Чебаркуле местный житель, возвращаясь домой, упал в сугроб и не смог подняться. В снегу мужчина пролежал почти пять часов. На помощь ему пришли сотрудники полиции.