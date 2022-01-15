В Челябинской области мужчина пять часов пролежал в сугробе

Правоохранители разыскали жителя Чебаркуля и отвезли в больницу

В Чебаркуле Челябинской области полицейские разыскали мужчину, который, возвращаясь домой, упал в сугроб и не смог встать. Местный житель пролежал в снегу около пяти часов. Правоохранители доставили мужчину в больницу, сообщили 15 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

53-летний житель Чебаркуля отправился в кафе отмечать день рождения своей сестры. Спустя некоторое время мужчина отправился домой, предварительно сообщив об этом своей матери. Однако прошло пять часов, до дома южноуралец так и не добрался и перестал отвечать на звонки.

Встревоженная 79-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила о пропаже сына, рассказав все подробности. Правоохранители сразу же приступили к поискам и спустя некоторое время нашли мужчину в сугробе с признаками переохлаждения в 600 метрах от указанного пенсионеркой кафе.

«Без промедления на служебном автомобиле полицейские доставили гражданина в больницу, где медики констатировали у пострадавшего небольшое обморожение лица и конечностей и оказали ему помощь. Оказалось, что, идя в темноте по дороге, мужчина упал в сугроб и не смог самостоятельно подняться»,— уточнили в ведомстве.

После оказанной помощи мужчина вернулся домой, его жизни ничто не угрожает.

Начальник отдела полиции «Чебаркульский» объявил благодарность полицейским, организовавшим эффективный поиск.