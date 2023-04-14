Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением мужчины толпой подростков в Магнитогорске

Внимание уделят профилактике безнадзорности несовершеннолетних

Прокуратура Челябинской области занялась проверкой по факту нападения толпы молодых людей на мужчину возле торгово-развлекательного комплекса «Континент» в Магнитогорске. Информацию об инциденте сегодня распространили СМИ.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что уделят внимание вопросу профилактики безнадзорности несовершеннолетних и правонарушений, которые они совершают.

Напомним, жительница Магнитогорска 14 апреля сообщила, что ее муж получил удары в челюсть от молодых людей во время вечерней прогулки. Мужчина сделал подросткам замечание за «безобразное выражение» в адрес своей жены. Тогда семью окружила толпа 20-25 человек с палками, клюшками и топорами.