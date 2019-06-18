/ Полицейские ликвидировали наркопритон в Ленинском районе Челябинска

Помещение содержала ранее судимая жительница города.

Челябинские полицейские ликвидировали наркопритон*. Помещение своей квартиры на улице Дзержинского для употребления синтетических препаратов регулярно предоставляла 37-летняя челябинка, ранее судимая за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции обнаружены и изъяты использованные шприцы с остатками наркотического вещества и приспособления для употребления наркотиков. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Отметим, что максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет 4 года.









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