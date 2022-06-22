Полицейские изъяли из металлоприемки 45 килограммов лома в Челябинске

На хозяина пункта составили административный протокол

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские изъяли 45 килограммов лома черного и цветного металлов из пункта металлоприема. В отношении хозяина точки составлен административный протокол, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Незаконную деятельность металлоприемки на улице Линейной полицейские выявили в ходе регулярных проверок. Они составили протокол по статье 14.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения»), штраф по которой для должностных лиц составляет от 30 до 200 тысяч рублей, а также изъяли находящийся в пункте металлолом.

Отметим, нередко в таких пунктах правоохранители обнаруживают канализационные люки, ливневые решетки и даже угнанные автомобили.

В начале июня нелегальный пункт приема металлолома закрыли в поселке Аэропорт в Челябинске. Полицейские составили сразу несколько протоколов, закрыли точку и изъяли около полутонны лома черного и цветного металлов.