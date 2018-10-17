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Живодеры поджарили кошку на костре в Озерске

Труп животного обнаружили прохожие.
сегодня в 13:12
  |  Происшествия

Живодеры освежевали кошку на берегу озера Иртяш. Труп обнаружила жительница Озерска в черте города. По словам женщины, она не сразу поняла, что находка раньше была животным: кожа кошки была обожжена, шерсти на ней не было, уши кто-то отрезал. Рядом находились остатки костра, на котором, предположительно, поджарили животное.

То ли его пытались приготовить на костре и съесть, то ли просто издевались — я не знаю. У меня вообще есть подозрение, что бомжи на Набережной едят животных. Неделю назад в том же районе три бомжа, ну или просто алкаши, шли, несли котика на руках чёрного. — поделилась в соцсетях очевидица.

Обращаться в полицию женщина не стала, однако правоохранители все равно занялись вопиющим инцидентом.

Заявления от граждан не поступали, но полиция проводит проверочные мероприятия по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — прокомментировал сайту «Первый областной» в УМВД России по ЗАТО города Озерска.

Напомним, что живодеров наказывают по уголовному кодексу. Истязателей животных могут отправить в колонию на три года.

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