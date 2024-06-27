Подросток побил челябинца из‑за замечания в трамвае

Мужчина получил перелом нижней челюсти

В Челябинске прокуратура направила мировому судье уголовное дело в отношении 17‑летнего подростка, обвиняемого в нападении на мужчину в трамвае. Парень набросился на горожанина в ответ на замечание из-за громкой музыки.



Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в декабре прошлого года подросток с другом находились в трамвае. Парень громко слушал музыку в телефоне, на что получил замечание от мужчины. Между пассажирами разгорелся конфликт. Молодой челябинец набросился на горожанина и двумя ударами сломал ему нижнюю челюсть.

В отношении подростка возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила дело мировому судье судебного участка № 3 Калининского района.