Подростки разбили стекла поезда камнями в Челябинске

Транспортные полицейские привлекли родителей 8- и 12‑летних хулиганов к ответственности

Пассажирский поезд Екатеринбург — Оренбург подвергся атаке камнями. Мальчики 8 и 12 лет закидали камнями два вагона, хулиганов быстро задержали. По данным пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мальчики действовали «из любопытства».







Инцидент произошел 1 апреля на перегоне Муслюмово — Челябинск. Машинист обнаружил повреждения второго и третьего вагонов. Подозреваемых тогда не нашли. 17 апреля на том же перегоне караул вооруженной охраны задержал двух мальчиков, кидавших камни в поезда. Ими оказались 8‑ и 12‑летние жители Челябинска из гаражного кооператива в парке «О» станции Челябинск-Главный.

«В ходе проверки правоохранители установили, что именно эти ребята повредили стекла пассажирского поезда Екатеринбург — Оренбург 1 апреля. Как рассказали сами подростки, в этот день они гуляли на территории гаражного кооператива, расположенного в парке „О“ станции Челябинск-Главный, откуда хорошо просматривается железная дорога, и из любопытства бросали камни в проезжающий состав», — рассказали в службе.

Полицейские провели профилактическую беседу, разъяснив опасности железной дороги. На родителей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию»). Семьи благополучные, на учете не состоят. Протоколы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.



Напомним, в начале апреля пассажирский поезд Москва — Челябинск потерпел крушение в Ульяновской области. Пострадали пассажиры. Южноуральцев спецпоездом доставили домой. Большинство пострадавших проходят лечение амбулаторно.