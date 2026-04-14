В больницах Челябинской и Ульяновской областей остаются еще три пассажира поезда № 302 Москва — Челябинск, сошедшего с рельсов утром 3 апреля, рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе южноуральского Минздрава.
Двое взрослых находятся в больницах Чебаркуля и Ульяновска, ребенок — в Златоусте. Остальные пассажиры, которые получили травмы, чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей амбулаторно.
