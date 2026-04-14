Трое пассажиров сошедшего с рельсов поезда Москва — Челябинск остаются в стационарах

Пациенты все еще продолжают лечение в Ульяновске, Златоусте и Чебаркуле

В больницах Челябинской и Ульяновской областей остаются еще три пассажира поезда № 302 Москва — Челябинск, сошедшего с рельсов утром 3 апреля, рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе южноуральского Минздрава.

Двое взрослых находятся в больницах Чебаркуля и Ульяновска, ребенок — в Златоусте. Остальные пассажиры, которые получили травмы, чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей амбулаторно.

