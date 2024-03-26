Подростки обстреляли припаркованный автомобиль в Челябинске

Их доставили в отдел полиции для разбирательств

Жительница Тракторозаводского района Челябинска пожаловалась в соцсетях на то, что подростки обстреляли ее автомобиль, припаркованный во дворе на улице Лермонтова. В результате оказалось повреждено стекло. Полицейские связались с потерпевшей, выяснили все детали произошедшего и вскоре установили личности подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, что машину обстреляли местные подростки из пневматического пистолета. Стрелял 15-летний парень, еще несколько наблюдали за происходящим. Их вместе с родителями доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Пистолет изъят и направлен на исследование.

Ранее в Челябинске 13-летний подросток обстрелял трамвай из пневматического пистолета. В результате оказалась повреждена дверь транспорта. Пассажиры не пострадали. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности.